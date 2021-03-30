شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص في حادث سيارة في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها في منطقة وسط سيناء

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بوقوع حادث سيارة في منطقة القسيمة، ما أسفر عن إصابة «سالم. ع. س.»، ٥٠ سنة، باشتباه نزيف داخلي بالمخ وجرح قطعي بالجبهة، وتم نقله إلى وحدة القسيمة الصحية، لتلقي العلاج اللازم.

وخلال نقله مرة أخرى إلى مستشفى العريش العام توفى متاثرًا بإصابته.