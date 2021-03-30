شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، الثلاثاء، تشمل محطة المياه، والوحدة الصحية الميناء، والجمعية الاستهلاكية ومنخفض التكاليف، وذلك لمدة 5 ساعات بداية من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يذكر أن قطاع الكهرباء بالبحر الأحمر يقوم بصيانة دوربة للمحولات للمحافظة عليها من الأعطال.