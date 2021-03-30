شكرا لقرائتكم خبر عن برودة وأمطار .. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 يكون لطيفا على القاهرة الكبرى وبعض المناطق من الجمهورية ولكنها حذرت من برودة الطقس في فترات الليل حيث تصل درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية في بعض مناطق الجمهورية .

كما حذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية وسقوط الأمطار خاصة في شمال البلاد مؤكدة وجود حالة من التقلبات في حالة الطقس خلال الفترة الحالية .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس والنشرة الجوية لليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 كالتالى :

يكون الطقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة نشطة أحيانا ، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الغربية .

ويكون الطقس لطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة .

أكدت الارصاد الجوية أن الطقس يكون بارد على كافة انحاء الجمهورية

وتصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى (4 و5 ) درجات مئوية ، بينما تكون في القاهرة 12 درجة مئوية ، وطالبت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خاصة في فترات الليل والصباح الباكر .

فرص سقوط أمطار على مناطق خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنشبة (30% تقريبا)

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وعلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري ومدن القناة.

نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربا مع ارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار والرياح ستكون شمالية غربية

استمرار الاضطراب في البحر الأحمر خليج السويس والبحر الأحمر، تتراوح سرعة الرياح من ( 50 : 65 ) كم /س ، وتكون شمالية غربية وارتفاع الموج من ( 2.5 إلى 4 ) متر .

«المصرى اليوم» تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 مارس على محافظات ومدن مصر :



القاهرة: العظمي 20 والصغرى 11درجة.

الإسكندرية: العظمي 19 والصغرى 13 درجة.

وداي النطرون: العظمي 19 والصغرى 12 درجة.

طنطا: العظمي 20 والصغرى 11 درجة.

شبين الكوم: العظمي 20 والصغرى 12درجة.

دمنهور: العظمي 19 والصغرى 12درجة.

بلطيم: العظمي 19والصغري 13درجة.

مطروح: العظمي 18 والصغرى 13 درجة.

السلوم: العظمي 19 والصغرى 9 درجة.

سيوة: العظمي 21 والصغرى 8 درجات.

بورسعيد: العظمي 18 الصغرى 14 درجة.

دمياط: العظمي 18 والصغرى 14درجة.

الزقازيق: العظمي 20 والصغرى 12 درجة.

المنصورة: العظمي 20 والصغرى 11 درجة.

الإسماعيلية: العظمي 20 الصغرى 11 درجة

السويس: العظمي 21 الصغرى 11 درجة.

العريش: العظمى 19 الصغرى 13درجة.

رفح: العظمي 19 والصغرى 13 درجة.

رأس سدر: العظمي 24 الصغرى 10درجة.

نخل: العظمي 20 والصغرى 5 درجات.

نويبع: العظمي 24 والصغرى 16درجة.

طابا: العظمي 23 الصغرى 14درجة.

كاترين: العظمي 17 والصغرى 4 درجات.

الطور: العظمي 25 والصغرى 17درجة.

شرم الشيخ: العظمي 25 والصغرى 17 درجة.

الغردقة: العظمي 24 والصغرى 14درجة.

مرسى علم: العظمي 23 والصغرى 15 درجة.

الفيوم: العظمي 21 درجة والصغرى 11درجة.

بني سويف: العظمي 21 والصغرى 10 درجات.

المنيا: العظمي 22 والصغرى 9 درجات

أسيوط: العظمي 22 والصغرى 9 درجات.

سوهاج: العظمي 23 والصغرى 11درجة.

قنا: العظمي 24 والصغرى 12 درجة.

الأقصر: العظمي 25 والصغرى 12درجة.

أسوان: العظمي27 الصغرى 13 درجة.

إدفو: العظمي 27 والصغرى 13 درجة

أبوسمبل: العظمي 26 والصغرى 13درجة.

الوادي الجديد: العظمي 25 والصغرى 12درجة.

شلاتين: العظمي 26 والصغرى 16درجة.

أبورماد: العظمي 26 والصغرى 17 درجة.

حلايب: العظمي 25 والصغرى 17درجة

رأس حدربة: العظمي 24 والصغرى 18درجة.

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