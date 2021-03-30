شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الامتحانات المجمعة شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائي إلي الثاني الإعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات الشهرية المجمعة للترم الثاني عن شهر إبريل 2021 وذلك لسنوات النقل التالية:

الصف الرابع الابتدائي.

الصف الخامس الابتدائي.

الصف السادس الابتدائي.

الصف الأول الإعدادي.

الصف الثاني الإعدادي.

حددت وزارة التربية والتعليم يوم 28 إبريل 2021 ليكون موعد الامتحانات المجمعة الشهرية للصف الرابع الابتدائي عن شهر إبريل 2021.

حددت وزارة التعليم يوم 26 إبريل 2021 ليصبح موعدًا لأداء الامتحانات المجمعة الشهرية للصف الخامس الابتدائي عن شهر إبريل 2021.

أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم 27 إبريل 2021 موعدًا لأداء الامتحانات المجمعة الشهرية للصف السادسالابتدائي عن شهر إبريل 2021.

قررت وزارة التعليم أن يكون يوم 28 إبريل 2021 هو موعد الامتحانات المجمعة الشهرية للصف الأول الإعدادي عن شهر إبريل 2021.

حددت وزارة التربية والتعليم يوم 26 إبريل 2021 ليصبح موعد الامتحانات المجمعة الشهرية للصف الثاني الإعدادي عن شهر إبريل 2021.

وتنشر وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي إلي السادس الابتدائي وكذلك الصفين الأول والإعدادي وكذلك الثاني الإعدادي، وذلك بشكل شهري كنماذج استرشادية تهدف إلي تدريب الطلاب على شكل الامتحان متعدد التخصصات.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بوضع النماذج الاسترشادية للامتحانات على منصة التعليم المصرى وهي النماذج التى تم تصميمها بطريقة الاختيار من متعدد.