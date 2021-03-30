شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 30-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30-3-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء: صلاة الفجر 4.23 ص الشروق 5.52 ص صلاة الظهر 12.05 م صلاة العصر 3.36 م صلاة المغرب 6.18 م صلاة العشاء 7.37 م الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954