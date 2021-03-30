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تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 30-3-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30-3-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء:

صلاة الفجر 4.23 ص

الشروق 5.52 ص

صلاة الظهر 12.05 م

صلاة العصر 3.36 م

صلاة المغرب 6.18 م

صلاة العشاء 7.37 م

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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