شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 30-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30-3-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء:
صلاة الفجر 4.23 ص
الشروق 5.52 ص
صلاة الظهر 12.05 م
صلاة العصر 3.36 م
صلاة المغرب 6.18 م
صلاة العشاء 7.37 م
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954