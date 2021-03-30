كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات.. وصدمة بشأن اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153630 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

32 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

القليوبية تنتهي من تطعيم 883 مواطنًا بلقاح كورونا

دراسة: لقاحا فايزر وموديرنا يمنعان العدوى بفيروس كورونا

بريطانيا: ليس لدينا فائض من لقاحات "كورونا" لمشاركته مع دول أخرى

السلطة الفلسطينية تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني

أفريقيا: تسجيل 4 ملايين و187 ألف إصابة و112 ألف وفاة بكورونا حتى الآن

الإمارات: بدء إنتاج اللقاح المضاد لكورونا "حياة-فاكس"

"الإفتاء التونسية" تحث التونسيين للإقبال على التطعيم ضد كورونا في رمضان

لقاح "جونسون آند جونسون" يصل ألمانيا منتصف أبريل

من واقع كورونا.. سبّاك يصنع التحف من الأدوات الصحية

كورونا اليوم: 10 آثار جانبية للقاح أسترازينيكا.. وصدمة بشأن تأثير التطعيم على متغيرات الفيروس

روسيا تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا بجرعة واحدة

مودرنا تشحن الجرعة المائة مليون من لقاح كوفيد-19 للولايات المتحدة

هل سيحارب التطعيم الشامل متغيرات كوفيد-19؟.. خبراء يضعون تصورا مخيفا

إلى جانب الآثار الجانبية الشائعة.. هذه العلامة تثبت أن لقاح كورونا فعال

فنزويلا تتلقى 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

هيئة أمريكية: 95 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في أمريكا حتى الآن

ألمانيا تعلن تأييدها لتنفيذ برنامج جواز سفر كورونا

تركيا تعيد فرض القيود الخاصة بكورونا مع ارتفاع الإصابات

حاكم كولورادو الأمريكية: جميع البالغين يمكنهم تلقي لقاح كورونا بدءا من 2 أبريل المقبل