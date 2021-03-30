شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 شهر مارس وموعد الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض موقع وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 شهر مارس لتشرح نماذج الامتحانات المجمعة والتى تهدف إلي تدريب الطلاب من خلال تلك النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2021 شهر مارس على طريقة الامتحان متعدد التخصصات، واختارت وزارة التعليم وضع تلك النماذج الاسترشادية الموجودة علي منصة التعليم المصرى بطريقة الاختيار من متعدد.

تجري الامتحانات الشهرية للصف السادس الإبتدائي عن شهر مارس يوم 31 مارس 2021، وذلك بهدف تقييم الطلاب شهريًا بدلاً من امتحانات نهاية العام.

تسطيع تصفح النماذج الاسترشادية لامتحنات الصف السادس الابتدائي المجمعة عن شهر مارس 2021 من هنا:

وبدأت أمس الاثنين أولي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، وأدي طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي الامتحان المجمع شهر مارس 2021، متعدد التخصصات ، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي وأيضًا طلاب الصف الثاني الإعدادي اليوم الثلاثاء الامتحان المجمع شهر مارس 2021 في تلك المقررات المعلنة مسبقًا من جانب وزارة التربية والتعليم عن شهر مارس.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حذر فى وقت سابق من وجود شائعات لتعطيل الامتحانات مؤكدًا أن الامتحانات ستكون شهرية وسيتم احتساب متوسط درجات تلك الامتحانات الشهرية لتصبح هي فى النهاية درجة التيرم الثاني.

وخاطب وزارة التربية والتعليم المدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة بكامل قائمة المقررات الدراسية المخصصة للدراسة عن شهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائي إلي السادس الابتدائي وكذلك المقررات للصفين الأول الإعدادي والثاني الإعدادي.

وكانت وزارة التعليم والتعليم انهت الاستعدادات الخاصة بعقد اختبارات شهر مارس قبل بدء الامتحانات التى بدأت الإثنين 29 مارس ضمن الطرق الجديدة لتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي في جميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.