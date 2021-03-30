شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 218 ألف طفل ضد شلل الأطفال بأسوان الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان خلال فاعليات اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الاثنين، عن تطعيم 218 ألفا و128 طفلا بواقع 86% من المستهدف والذي يبلغ 257 ألفا و219 طفلا.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات ، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 مارس حتى الأربعاء 31 مارس 2021.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.