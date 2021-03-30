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تطعيم 218 ألف طفل ضد شلل الأطفال بأسوان الاثنين

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان خلال فاعليات اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الاثنين، عن تطعيم 218 ألفا و128 طفلا بواقع 86% من المستهدف والذي يبلغ 257 ألفا و219 طفلا.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات ، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 مارس حتى الأربعاء 31 مارس 2021.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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