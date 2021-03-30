شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تراخيص السيارات لأول مرة بوحدات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد العديد من الإجراءات التى يتم من خلالها استخراج رخصة لقائدى المركبات ولا يوجد دراية كاملة لدى المواطنين بالأوراق والمستندات المطلوبة ليتم من خلالها استخراج الرخص ومن تلك الخطوات:

1- الترخيص بقسم المرور التابع لمحل إقامة مالك المركبة

2- يقدم طلب الترخيص المالك أو من ينوب عنه بتوكيل على نموذج 251 و 351 لأقسام المرور التى تستخدم الحاسب الآلى

3- مستند إثبات الشخصية بطاقة رقم قومى أو جواز سفر أو بطاقة عسكرية للقوات المسلحة

4 - فى حالة الأجانب تعتمد بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة

5- فى حالة تعدد محال الإقامة للمالك تقديم مستند رسمى لإثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز

- تقديم سند الملكية أمثال فاتورة بيع معتمدة من قسم المرور بخاتم شعار الجمهورية فى حالى الإنتاج المحلى عقد بيع موثق من الشهر العقارى أو حكم قضائى نهائى يفصل فى ملكية المركبة أو إفراج جمركى من مصلحى الجمارك للمستورد أو سند ناقل للملكية من هيئات حكومية مع أوراق البيع بالمزاد العلنى أو حكم صادر بثبوت الوراثة مع شهادة الوفاة مع إقرار الورثة بما يختارونه مسئولا عن المركبة

7- وثيقة التأمين الإجبارى سارية مدة الترخيص

8- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لغير السيارات الملاكى فى حالة استخدام سائق

9- نموذج الفحص الفنى مكتمل بمعرفة الفنيين ويشتمل نموذج الفحص البيئى وكذا نموذج فحص جهاز الإطفاء

10- سداد كافة الضرائب والرسوم المقررة

11- صرف اللوحات المعدنية وبعدها الرخصة المؤمنة

12- يجوز ترخيص السيارة الملاكى والدراجة النارية والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة لمده عام أو اتنين أو تلاتة أعوام حسب رغبة المالك بشرط عدم تجاوز موعد الفحص الفنى الدورى