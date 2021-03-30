شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح هامة للحامل والمرضعة لصيام آمن خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أحمد سعيد رئيس استاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية ورئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية نصائح هامة لصيام آمن للمرأة الحامل والمرضع خلال شهر رمضان، وذلك فى نشرة صادرة عن المركز القومى للبحوث .

ينصح الحوامل والمرضعات باستشارة طبيب مختص وإجراء فحصوصات طبية عامة قبل اتخاذ قرار صيام شهر رمضان علماً بأن الشريعة الإسلامية تبيح للحامل و المرضع الإفطار في رمضان في بعض الحالات ، وعلى الحامل الحرص على تناول كميات كافية من الطعام الصحي وشرب ثلاث لترات من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب العادات الغذائية السيئة التي يكثر اتباعها خلال شهر رمضان مثل تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

وبالنسبة للمرأة الحامل التي تعاني من بعض المشاكل الصحية مثل : مرض السكري و ارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم ، فعليها تجنب الصيام لوقاية نفسها وجنينها من المشاكل الصحية المترتبة على ذلك.

وقد تتعرض الحامل التي تتمتع بصحة جيدة لبعض الآثار والمضاعفات التي تنتج عن الصيام : كالشعور بالغثيان وانخفاض وزن المولود و الدوار البطء في دورة الأيض والتمثيل الغذائي لديها، وتُنصح السيدة الحامل بسرعة مراجعة الطبيب و شرب كمية من الماء بعد إضافة بعض السكر والملح إليه في الحالات التالية:

1. حدوث تراجع في وزن الحامل أو عدم حدوث الزيادة المتوقعة.

2. الشعور بالعطش الشديد مما يعني بالضرورة تعرضها للجفاف وبالتالي تصبح عرضة للإصابة بالتهاب في المسالك البولية والمضاعفات الأخرى .

3. تعرض الحامل للجفاف والالتهابات في المسالك البولية ومن أهم العلامات التي قد تلحظها الحامل تغير لون البول و رائحته وانخفاض ملحوظ في عدد مرات التبوّل أو الشعور بالصداع أو الآلام الأخرى أو ارتفاع حرارة الجسم.

4. الشعور بالغثيان والتقيؤ.

5. حدوث تغيّر ملحوظ في حركة الجنين مثل توقف الجنين عن الحركة الدورانية.

6. الشعور بآلام شبيهة بآلام الطلق وهو إشارة دالة على المخاض المبكر.

7. ترضع الأم طفلها حتى عمر ستة أشهر لذا فإن الصيام للنساء المرضعات قد يكون متعذراً أما بالنسبة للأطفال الأكبر سناً والذين بدأوا بتناول طعام آخر، بالإضافة إلى حليب الأم، فقد يسهل على أمهاتهن الصيام ، وتشير الدراسات إلى أن صيام 24 ساعة أو أقل تظهر تغييرات بسيطة على كمية إنتاج الحليب ونوعيته.

8. ويمكن للأم المرضع تناول 500 سعر حراري إضافة إلى السعرات الحرارية اليومية التي تتناولها النساء في الحالة العادية و هي 2000 سعرة حرارية، مع أهمية تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالأملاح والكالسيوم.

9. ومن المهم مراقبة الأم المرضعة لصحتها وضرورة الإفطار في حال أن لاحظت أي من علامات نقص السوائل في الجسم كالشعور الشديد بالعطش، التعب، الإرهاق، الدوار، الصداع وحدوث تغيرات على لون البول ورائحته، ويتوجب عليها تناول عصير فواكه يحتوي على السكر أو محلول ملحي وأخذ قسط من الراحة، ومراجعة الطبيب في حال لم تشعر السيدة المرضعة بالراحة بعد 30 دقيقة من تناول السوائل.