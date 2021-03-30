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5 أرقام مهمة عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - احتلت مصر المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولى للدول الأكثر استقبالا للتحويلات من الخارج بحجم تحويلات وصل إلى 24.4 مليار دولار فى عام 2020 وهى تمثل 6.7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.

ووفقا للجهاز المركزى للإحصاء نرصد 5 أرقام مهمة عن تحويلات المصريين بالخارج:

1- تحتل مصر المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولى للدول الأكثر استقبالا للتحويلات من الخارج

2- وصلت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 (فترة انتشار جائحة المستجد) إلى 13.7 مليار دولار

3- مقدار الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج فى النصف الأول من عام 2019 عن نفس الفترة من العام المالى السابق بلغ قدرها 1.7 مليار دولار

4- استقبلت مصر تحويلات من الخارج بلغ مقدارها 29.6 مليار دولار عام 2020

5- تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 6.7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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