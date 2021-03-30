شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المحاصيل المقرر زراعتها فى مشروع الدلتا الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للتوسع الأفقى، تفاصيل الدلتا الجديدة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها .

وفى التقرير التالى نتعرف على المحاصيل التى يمكن زراعتها فى مشروع الدلتا الجديدة.

1- موقع المشروع فريد من نوعه ويقترب من الدلتا القديمة وبه شبكة قوية من الطرق.

2-يقترب من الموانئ وهو الأمر الذى يدعم الصادرات الزراعية إلى الاسواق العالمية.

3- مناخ المشروع يصلح لكافة المحاصيل وهو مناخ البحر المتوسط.

4- تم وضع التصنيف المحصولى للمحاصيل التى من المقرر أن تزرع فى المنطقة .

5- القمح والفول والعدس والكينواه والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الانتاج الحيواني وصناعة الزيوت أبرز المحاصيل.