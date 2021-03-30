شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رجال أعمال شاركوا في الفاعليات الكنسية خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروي، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الاثنين، مجموعة من رجال الأعمال من أبناء الكنيسة الذين شاركوا في الفاعليات الكنسية الكبرى التي أقيمت خلال شهر مارس الجاري، بداية من انعقاد المجمع المقدس وسيامات الآباء الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والذكرى السنوية الأولى لنياحة مثلث الرحمات الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون وكذلك الذكرى الخمسين لنياحة القديس البابا كيرلس السادس، ثم عمل الميرون المقدس.

وأعرب البابا خلال اللقاء عن تقدير الكنيسة لهم للدور الذي قاموا به خلال تلك الفترة.