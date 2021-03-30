شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم طبيب .. القليوبية تسجل 10 وفيات بفيروس كورونا بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القلبوبية، وفيات إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، بينهم طبيب.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالمحافظة، إن مستشفى قها للعزل سجل 5 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها حالتي وفاة، وسجل كل من مستشفيات الجامعة وكفر شكر المركزي والكويتي ببنها حالة وفاة.