شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم طبيب .. القليوبية تسجل 10 وفيات بفيروس كورونا بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القلبوبية، وفيات إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، بينهم طبيب.
وقال مصدر بمديرية الصحة بالمحافظة، إن مستشفى قها للعزل سجل 5 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها حالتي وفاة، وسجل كل من مستشفيات الجامعة وكفر شكر المركزي والكويتي ببنها حالة وفاة.
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