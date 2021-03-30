شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات»: سقطة «رويترز» بشأن السفينة الجانحة خطأ مهني فادح.. وتوضيح الوكالة غير كافٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الهيئة العامة للاستعلامات، وكالة «رويترز»، بتصحيح والتراجع بشكل واضح عن الخبر غير الصحيح الذي نشرته بعد ظهر اليوم الاثنين، وزعمت فيه نقلًا عن مصادر مجهولة أن «السفينة إيڤر جرين قد عادت وانحرفت بفعل الرياح، وأصبحت في عرض القناة مرة أخرى».

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الخبر المغلوط جاء في الوقت الذي كانت فيه الجهود المصرية في ذروة التتويج بالنجاح في التعويم الكامل للسفينة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن الهيئة قد تواصلت فورًا مع مسئولي وكالة «رويترز» بالقاهرة لتدارك هذا الخطأ المهني الفادح، والذي جاء في وقت دقيق، حيث كان العالم يحبس أنفاسه وهو يتابع الجهود المصرية الهائلة لإنهاء الأزمة وإعادة تشغيل القناة، الأمر الذي يجعل لمثل هذا الخبر غير الصحيح أضرارًا معنوية ومادية على صورة الجهود المصرية، وعلى مصالح العديد من الأطراف الدولية المتأثرة بالأزمة.

وأضاف رشوان أن وكالة «رويترز» قامت بعد تدخل هيئة الاستعلامات بنشر تقرير موسع عن عودة الملاحة في القناة، تضمن استعراضًا للجهود المصرية، كما تضمن فقرة تشير إلى أنه «بعد عدة ساعات من تعويم السفينة جزئياً، عادت لفترة وجيزة لتكون بعرض القناة قُبيل أن يتم تحريرها بشكل كامل».

وأكد رشوان أن هذا التقرير غير كافٍ، مشيرًا إلى أن هيئة الاستعلامات طالبت وكالة «رويترز» رسميًا بالتراجع عن الخبر المكذوب، كما طالبتها بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا لمهنة الصحافة، وقواعد العمل الصحفي وما يتطلبه من مصداقية وتدقيق خاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة.

ونوَّه رشوان بأنه سيحق لهيئة الاستعلامات -في ضوء رد «رويترز»- اتخاذ كل ما تتيحه لها القوانين المصرية والدولية فيما يخص ضوابط النشر الصحفي وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وأضرار.