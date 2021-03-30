شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق نموا بنسبة 35% فى صادرات الأدوات الصحية خلال يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر من الأدوات الصحية خلال شهر يناير من العام الجارى 2021 نموا ملحوظا بلغت قيمته نحو 13 مليون دولار بنمو 35%.

واستطاعت مصر أن تصدر لما يقرب من 46 دولة حول العالم، رغم استمرار جائحة كورونا حول العالم إلا أن السلع المصرية استطاعت أن تغزو الأسواق التجارية حول العالم، وكانت أبرز 5 دول استحوذت على صادرات الأدوات الصحية من مصر هى ألمانيا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والأردن.

من جانبه علق سمير نعمان نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، قائلا، إن هناك ارتفاعا فى نمو الكثير من قطاعات مواد البناء تصدرتها قطاعات الحديد والأسمنت بسبب إغلاق عدد من المصانع فى أوروبا لأسباب بيئية على مدار الشهور الماضية وتحولت للاستيراد لتوفير الطلبات اللازمة لهم بالأسواق.

وكان أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء أكد فى حصر لأعلى 10 دول صدرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته احتلت الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر 10 دول تم التصدير إليها فى يناير 2021 من قطاع مواد البناء بقيمة 107 ملايين دولار وتراجعت هذة القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020 والذى بلغ 219 مليون دولار.

وجاءت إيطاليا فى المرتبة الثانية بقيمة صادرات 44 مليون دولار بنمو 22% عن العام السابق عليه، وكندا بقيمة 30 مليون دولار فى تراجع نحو 59% عن يناير 2020، واستراليا بقيمة 28 مليون دولار بنمو كبير بلغت قيمته 3847%، حيث بلغت الصادرات اليها فى يناير 2020 نحو 706 ألف دولار فقط.

وقال التقرير، إن السعودية احتلت المرتبة الخامسة من قائمة أعلى الدول تصديرا وحققت قيمة تصديرية بلغت 24 مليون دولار بنمو 7%، ويليها أسبانيا فى المرتبة السادسة بقيمة 21 مليون دولار ونمو نسبته 48%، ويليها السودان 16 مليون دولار ونمو بلغ 87%، والبرازيل 16 مليون دولار ونمو 1839% بعد أن كانت 1 دولار فقط فى يناير 2020.