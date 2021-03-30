شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: موكب آخر ضخم لنقل القناع الذهبى لتوت عنخ آمون للمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أنه يتم حاليا التفكير والإعداد لإجراء موكب ضخم لنقل القناع الذهبى لتوت عنخ آمون وتابوتيه إلى المتحف المصرى الكبير.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، من داخل المتحف المصرى بالتحرير، أنه سيتم نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون وتابوتيه إلى المتحف المصرى الكبير، ولكن سيتم النقل قبل افتتاح المتحف بأيام.

وقال، العلم كله ينبهر بالقناع الذهبى للملك توت عنخ آمون وهو القطعة الأثرية الأشهر في العالم، وتم نقل معظم المجموعة للمتحف المصري الكبير ولم يتبق سوى عشرها.

وأشار إلى أن المتحف المصرى بالتحرير سيظل مفتوحًا وستعرض فيه ألاف القطع الأثرية بعضها كانت في المخازن وبعضها مكتشفة حديثًا، وبعضها لم تعرض من قبل، وستظل مجموعة يويا وتويا ومجموعة أخناتون الضخمة وحتشبسوت وزوسر وغيرها من القطع الفريدة.