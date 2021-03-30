شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتحتاج تروح شركة الكهرباء.. المنصة الموحدة هتقدملك كل الخدمات من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تنتهى الشركة القابضة لكهرباء مصر من إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بكامل خدماتها التى تقدم كافة خدمات قطاع الكهرباء إلكترونيا، لن يحتاج المواطن للذهاب إلى شركات الكهرباء لقضاء مصالحه، ”الخليج 365” يرصد لقرائه الخدمات التى تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية التى أطلقتها الوزارة فى يوليو الماضي لبدء تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، وذلك تمهيدا لتقديم كافة الخدمات من خلالها، وهى كالآتى:

1- يمكن للمواطن من خلال المنصة الموحدة تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

2- طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء والدعم الفنى.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

4- إرسال قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك .

5- سداد فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.