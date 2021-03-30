​إقرار مواد بقانون الري ووفاة نائبة.. ننشر أبرز أحداث برلمان الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، إقرار عدد من بنود قانون الموارد المائية والري، بالإضافة إلى وفاة الدكتورة فرحة الشناوي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز في البرلمان اليوم في التقرير التالي..

- البرلمان يحسم الجدل: حرم النهر يمتد 80 مترًا خارج خطَّي التهذيب.. ومثلها في الجزر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على المادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والري والمتعلقة بالتعريفات الواردة بالقانون، وذلك بعدما حسم المجلس بعض التعريفات التي سبق تأجيلها في الجلسات الماضية؛ نظرًا لنشوب جدل حولها.

للمزيد اضغط

- رئيس الأغلبية: تخفيض رسوم إقامة ماكينات الري لـ250 جنيهًا.. وجبالي: أرحت الجميع

وافق مجلس النواب على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية البرلمانية، بتخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف، لتصبح 250 جنيهًا سنويًّا بدلًا من 5 آلاف جنيه.

للمزيد اضغط هنا:

- النواب" يقر إزالة شتلات الأرز المنزرعة بالمخالفة للمساحات المحددة

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المادة 31 من قانون الري التي تحدد المساحات المنزرعة من الأرز سنويًّا، بقرار من وزير الزراعة، وذلك بعد جدل واسع شهدته مناقشات تلك المادة.

للمزيد اضغط هنا:

- بحد أقصى 200 ألف جنيه.. "النواب" يقر رسم ري الأراضي الجديدة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 64 بمشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، المتعلقة بضوابط ري الأراضى الجديدة.

للمزيد اضغط هنا..

- وفاة الدكتورة فرحة الشناوي عضو مجلس النواب

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وفاة الدكتورة فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب بالتعيين، وأستاذ المناعة بكلية الطب بالمنصورة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأسبق.

للمزيد اضغط هنا:

- رئيس اتحاد "التايكوندو" لحسام غالي: آن الآوان لمعاملة الرياضيين بطريقة مختلفة

طالب النائب حسام غالي عضو اللجنة الرياضية بالبرلمان، رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة بطرح جميع مشكلاتهم أمام أعضاء اللجنة بمجلس النواب، للعمل على تذليل أي عقبة تواجهم.

للمزيد اضغط هنا:

أفريقية النواب" تطالب بترجمة المسلسلات المصرية لأفريقيا وإنشاء المراكز الثقافية

أشاد النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالمجهودات التي تقوم بها مراكز الدراسات والمراكز البحثية، مؤكدًا أن المراكز بمثابة بنك للمعلومات للجهات الحكومية؛ لإعداد رؤى تشكل التوجه في المستقبل وتحديدًا في أفريقيا.

اضغط للمزيد:

​