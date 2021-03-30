إضاءة مبهرة.. ننشر استعدادات الآثار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.

يمر مسار المومياوات الملكية عبر طرق محددة مسبقًا تم تطويرها بشكل يليق بالموكب العظيم الذي يخطط له أن يكون أحد عوامل الجذب السياحي خلال الفترة المقبلة، بعد تحويل المنطقة التي تقع أمام المتحف مباشرة إلى مشروع جذب سياحي يرتبط بالمتحف فضلًا عن إنشاء عدة طرق لتخدم المنطقة وتربطها بالطرق الرئيسية.

وتمت إضاءة مسجد عمر مكرم ومختلف جوانب الميدان، حيث سيمر الموكب خارجًا من باب المتحف المجاور لجامعة الدول العربية.

ثم سيدور مع صينية الميدان، ثم سيتوجه إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم سينطلق بمحاذاة كورنيش النيل إلى منطقة الفسطاط.

جدير بالذكر أن المومياوات الملكية تضم 17 تابوتًا ملكيًا ترجع إلى عصر الأسر "17، 18، 19، 20"، ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس- نفرتاري زوجة الملك أحمس.​