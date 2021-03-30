هيئة الاستعلامات عن سقطة "رويترز" بشأن السفينة الجانحة: "خطأ مهني فادح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

طالبت الهيئة العامة للاستعلامات وكالة "رويترز" بتصحيح وتراجع واضح عن الخبر غير الصحيح الذي نشرته بعد ظهر يوم الاثنين، وزعمت فيه نقلًا عن مصادر مجهلة أن "السفينة إيفرجيفن عادت وانحرفت بفعل الرياح، وأصبحت في عرض القناة مرة أخرى". وجاء هذا الخبر المغلوط في الوقت الذي كانت فيه الجهود المصرية في ذروة التتويج بالنجاح في التعويم الكامل للسفينة.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "الهيئة تواصلت فورًا مع مسئولي وكالة رويترز بالقاهرة لتدارك هذا الخطأ المهني الفادح، والذي جاء في وقت دقيق، حيث كان العالم يحبس أنفاسه وهو يتابع الجهود المصرية الهائلة لإنهاء الأزمة وإعادة تشغيل القناة، الأمر الذي يجعل لمثل هذا الخبر غير الصحيح أضرارًا معنوية ومادية على صورة الجهود المصرية، وعلى مصالح العديد من الأطراف الدولية المتأثرة بالأزمة".

وأشار رشوان إلى أن وكالة "رويترز" نشرت بالفعل بعد تدخل هيئة الاستعلامات، تقريرًا موسعًا عن عودة الملاحة في القناة، تضمن استعراضًا للجهود المصرية، كما تضمن فقرة تشير إلى أنه "بعد عدة ساعات من تعويم السفينة جزئيًا، عادت لفترة وجيزة لتكون بعرض القناة قبيل أن يتم تحريرها بشكل كامل".

وقال رشوان: "هذا التقرير غير كاف"، مشيرًا إلى أن هيئة الاستعلامات طالبت وكالة رويترز رسميًا بالتراجع عن الخبر المكذوب، كما طالبتها بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا لمهنة الصحافة، وقواعد العمل الصحفي وما يتطلبه من مصداقية وتدقيق خاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة، وسيحق للاستعلامات في ضوء رد الوكالة اتخاذ كل ما تتيحه لها القوانين المصرية والدولية فيما يخص ضوابط النشر الصحفي وما يمكن أن يترتب عليه من أثار وأضرار.