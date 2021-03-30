محاكمة 8 متهمين بخلية "داعش حلوان".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أحمد أيمن" والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس "عبدالرحمن سيد" تهم حيازة سلاح ناري، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.