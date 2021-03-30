محاكمة 8 متهمين بخلية "داعش حلوان".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.
وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أحمد أيمن" والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس "عبدالرحمن سيد" تهم حيازة سلاح ناري، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.