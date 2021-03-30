"حبس المتهمين بحادث قطاري سوهاج وحريق كفر طهرمس".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الاثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بالصور.. حريق في مخزن أسفل عقار بكفر طهرمس

نشب حريق، منذ قليل، في أحد المخازن الواقعة أسفل عقار سكني بمنطقة كفر طهرمس.

مد أجل الحكم على يوسف بطرس غالى في "كوبونات الغاز" لـ26 أبريل

قررت الدائرة 21 جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز" لجلسة 26 أبريل.

إلغاء حكم حبس مجدي راسخ وانقضاء الدعوى بالتصالح بقضية أرض سوديك

قضت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد رجل الأعمال مجدي راسخ والد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، في القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية، وذلك بالتصالح مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنًا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة.

السجن سنة لـ4 متهمين بقضية "أحداث الذكري الثالثة"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، 4 متهمين بالسجن سنة، في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة " المعروفة إعلاميًا بـ"الذكرى الثالثة لثورة يناير"

المؤبد لـ6 متهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين بقضية خلية "داعش عين شمس"

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الاثنين، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة إلى 3 آخرين، في اتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس، والمعروفة بـ"خلية داعش عين شمس".

12 إبريل.. الحكم على تامر أمين بسبب "تصريحات الصعيد"

حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 12 أبريل المقبل، للحكم على تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعيد.

النيابة تعلن الحصيلة النهائية لحادث قطاري سوهاج.. 18 وفاة و200 إصابة وأشلاء آدمية متفرقة

قالت النيابة العامة إن معاينة مسرح حادث تصادم قطاري سوهاج كشفت في التصور المبدئي لِوقوعهِ اصطدم القطار الإسباني القادم من الجهة القِبلِية بالقطارِ المميز أَثناء توقفه جوار المَزلقَان، فانقلبت عَربات من القطارين، وَخَرَجَتْ عَنْ مَسَارِهَا، ما أَحْدَثَ وَفاة ثمانيةَ عشر وإِصابة مائتين- بينهم أَطفَال- من مسْتَقلي القطارين، فضلا عن العثورِ عَلَى أَشلَاء آدمية متفرقة.

حادث قطاري سوهاج.. 7 قرارات من النيابة العامة للوصول إلى الأسباب

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس سائقي القطارين رقمي 157 المميز، و2011 الإسباني ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، ورئيس قسم المراقبة المركزِية بأسيوط ومراقبين بالقسم، احتياطيا علَى ذمة التحْقيقات في واقعة تصادم القطارين في سوهاج.

شهادة 155 شخصًا.. النيابة تلخص تصورًا مبدئيًا عن حادث قطاري سوهاج

توصلت النيابة العامة إلى تصور لما جرى في حادث تصادم قطاري سوهاج.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الاثنين، أنها خلصت إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث؛ بأن اصطدم القطار الإسبانِي القادم مِن الجهَة القبلِية بالقطارِ المميز أَثناءَ توَقفِه جِوارَ الْمَزلقَان، فَانقلبت عَرَبَاتٌ مِنَ القِطَارَيْنِ وَخَرَجَتْ عَنْ مَسَارِهَا، ما أَحْدَثَ وَفَاةَ 18 وَإِصَابَةَ مِئَتَينِ -مِنْهُمْ أَطْفَالٌ- مِن مُسْتَقِلِّي القِطَارَيْنِ، فَضْلًا عَنِ العُثورِ عَلَى أَشْلَاء آدَمِية متفَرقة.

النائب العام يأمر بحبس 8 متهمين في حادث تصادم قطاري سوهاج

أمر النائب العام بحبس سائقي القطارين رقمي ١٥٧ المميز، و٢٠١١ الإسباني ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، ورئيس قسم المراقبة المركزِية بأسيوط ومراقبين بالقسم، احتياطيًا علَى ذمة التحْقيقات في واقعة تصادم القطارين في سوهاج.