شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفرجرين» تشكر هيئة قناة السويس على جهودها في تعويم السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شركة «إيفرجرين» المشغلة للسفينة EVER GIVEN التى جنحت في قناة السويس، بيانا تشكر فيه جميع العاملين في هيئة قناة السويس، على المجهود المبذول خلال الأيام الماضية لإعادة تعويم السفينة.

وأوضحت الشركة: «نحن فى غاية الامتنان لهيئة قناة السويس وجميع العاملين فيها على تقديم المساعدة والدعم في الأيام الصعبة الماضية المؤسفة، ونود أيضا أن نعبر عن خالص تقديرنا للطاقم الذين لا يزالون ثابتين في عملهم».

وأكدت الشركة أنه سيتم نقل السفينة إلى البحيرة الكبرى لفحصها، مضيفة أن نتيجة الفحص ستحدد ما إذا كان يمكن للسفينة استئناف خدماتها المقررة.