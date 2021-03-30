شكرا لقرائتكم خبر عن نائبا محافظ القليوبية يتابعان العمل بالمركز التكنولوجي بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا محافظ القليوبية، الإثنين، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الخانكة، بتوجيه من المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.

وقام نائبا المحافظ، بعقد اجتماع بحضور ممثل وزارة التخطيط ومديري الإدارات تمهيدا لرفع كفاءة المركز ليتواكب مع منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أكدت «ريان»، ضرورة الإسراع في إدخال الكم المتراكم من البيانات لتكوين قاعدة بيانات وأرشيف إلكتروني لكافة الإدارة كمرحلة أولى بالتزامن مع بدء التدريب للعاملين على المنظومة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بصورة لائقة وبأعلى كفاءة ممكنة.

كما قام نائبا المحافظ بجولة تفقدية لمنطقة العكرشة الصناعية الصادر لها قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠ باعتبارها منطقة صناعية على مساحة ٤٩٤.٤ فدانا، لمتابعة أعمال الرفع الميداني والاستماع لقاطني المنطقة السكنية وأصحاب الورش والمصانع للوقوف على المشكلات والاحتياجات بغرض تطوير المنطقة ككل.

واختتم نائبا المحافظ الجولة بتفقد أعمال تبطين المرحلة الثالثة من ترعة كشمير اليمنى والممتدة بطول ١٢ كلم ضمن المبادرة الرئاسية لتأهيل وتبطين الترع وطريق ابو زعبل الجديد بطول كيلو متر ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.