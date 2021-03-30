طلاب الثانى الإعدادى والخامس الابتدائى يؤدون اليوم امتحان مارس متعدد التخصصات

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القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الثلاثاء، طلاب الصفين الثانى الإعدادى والخامس الابتدائي امتحان شهر مارس متعدد التخصصات فى مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات، حيث تستقبل المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة تم وضعها من قبل الإدارات التعليمية والطالب يجيب عنها فى ورقة واحدة وتضاف درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى درجات الترم الأول ليحصل الطالب على نتيجته فى نهاية العام الدراسى من إجمالى عدد الامتحانات التى أداها خلال العام الدراسى بواقع 4 اختبارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021