شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: تم إعداد المومياوات بطريقة علمية قبل نقلها لمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إنه تم إعداد المومياوات الملكية التى سيتم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بطريقة علمية قبل نقلها، فى الموعد المحدد له 3 أبريل المقبل.

أضاف، خلال لقائه فى برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، أنه بعد النقل ستحتاج عملية عرض المومياوات داخل قاعة المومياوات بمتحف الحضارة لبعض الوقت، وستكون متاحة للجمهور قبل يوم 17 أبريل.

وأشار إلى أن المومياوات الملكية تم اكتشاف ما يقرب من 20 منها في خبيئة الدير البحري، وخبيئة أمنحتب الثاني، مؤكدا أن الهدف أولا وأخيرا من نقل المومياوات إلى متحف الحضارة هو الحفاظ على الآثار وعرض القطع الأثرية بشكل أفضل.