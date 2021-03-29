شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الطبية تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في 7 مراكز بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، تطعيم المواطنين بالمحافظة بلقاح كورونا، وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 7 مراكز بالمحافظة لتطعيم المواطنين، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهي «مكتب صحة ثان الزقازيق، المركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحي العاشر قطاع أ بالعاشر من رمضان، وقسم الحميات بمستشفي ههيا المركزي، ووحدة الفيروسات الكبدية سابقاً بمستشفي السعديين المركزي»، وذلك بعد قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.