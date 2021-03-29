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الفرق الطبية تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في 7 مراكز بالشرقية

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، تطعيم المواطنين بالمحافظة بلقاح كورونا، وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح ، من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 7 مراكز بالمحافظة لتطعيم المواطنين، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهي «مكتب صحة ثان الزقازيق، المركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحي العاشر قطاع أ بالعاشر من رمضان، وقسم الحميات بمستشفي ههيا المركزي، ووحدة الفيروسات الكبدية سابقاً بمستشفي السعديين المركزي»، وذلك بعد قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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