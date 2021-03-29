محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة المورينجا بقرية ناصر بالخارجة

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال رصف شوارع القرية التي تمت بطول ٣ كم، وتشمل شوارع الوحدة المحلية و بنك القرية والوحدة الصحية ومدخل القريه الشمالي والجنوبي وعدة شوارع متفرعه داخل القريه يستفيد منها المواطنين.

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاثنين، مشروع إنتاج المورينجا وشتلات الأشجار المثمرة على مساحة ٦٨ فدان بقرية ناصر بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

محمد يوسف

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