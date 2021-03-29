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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة المورينجا بقرية ناصر بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاثنين، مشروع إنتاج المورينجا وشتلات الأشجار المثمرة على مساحة ٦٨ فدان بقرية ناصر بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.
ووجه الزملوط بتقديم الدعم اللازم للمشروع الذي يوفر شتلات أشجار زينه ومصدات رياح وتين شوكي بالإعتماد على الطاقة الشمسية.
من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال رصف شوارع القرية التي تمت بطول ٣ كم، وتشمل شوارع الوحدة المحلية و بنك القرية والوحدة الصحية ومدخل القريه الشمالي والجنوبي وعدة شوارع متفرعه داخل القريه يستفيد منها المواطنين.
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