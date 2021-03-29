شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع رئيس مصلحة سك العملة ومستشار وزير المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، باب الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، في المقر البابوي بالقاهرة.

تناول اللقاء إصدار المصلحة للمسكوكات التاريخية التي تتناول تاريخ الكنيسة القبطية، وحياة المسيح ومسار رحلة العائلة المقدسة والآباء بطاركة العصر الحديث، بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية.

وقدم خضر وحازم للبابا مجموعة مسكوكات ولوحات تذكارية لبطاركة العصر الحديث، وقدم هدايا تذكارية وشهادات تقدير لهم، وشهادة تقدير خاصة للدكتور محمد معيط وزير المالية.

كانت مصلحة سك العملة المصرية، قد طرحت ميداليات معدنية تذكارية، لثلاث بطاركة الكنيسة المصرية، مشاركة منها ومن الدولة باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، والميداليات من معدن النيكل الأبيض بطلاء كثيف من الفضة عيار 800.