شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مصر افتتحت قناة السويس من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، إنه كان يخشى أن يستمر إغلاق قناة السويس أكثر من أسبوع، وحينها كان عنصر الأمان بالنسبة للقناة سيتراجع.

وأضاف ياسين، خلال لقائه عبر زووم مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، أن مصر نجحت في افتتاح قناة السويس من جديد بعد 6 أيام، وهذا يعكس مدى خطأ المؤسسات التي أصدرت هذه التوقعات.

وأوضح أنه من المتوقع أن تقدم قناة السويس طلبا بالتعويضات، خاصة أن القناة تدر عائدا يصل إلى 15 مليون دولار يومياً، مشيراً إلى أن قطاع التأمين هو في الواجهه حالياً.

ونوه الخبير الاقتصادي، بأن قطاع النفط حساس جداً، وأن إغلاق قناة السويس لمدة 6 أيام آثر واقعيا في سيكولوجية المستثمر، لذلك شهدنا ارتفاعا في أسعار النفط، كما تأثرت أسعار الغاز المسال لأنها تعتمد في نقلها بشكل أساسي على قناة السويس.