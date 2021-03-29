شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد : استصلاح 300 فدان بمشروع المنازل الريفية بقرية جناح بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتخصيص عدد من الوحدات لإقامة محلات وأسواق لتوفير الخدمات الأساسية للمستفيدين من مشروع إنشاء 100 منزل ريفي بقرية جناح بالخارجة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للقرية يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بحفر 10 عيون سطحية لزراعة 300 فدان بواقع 3 أفدنة لكل مستفيد لتوفير مصدر دخل لهم وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنموية متكاملة.