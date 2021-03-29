شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة: 6 أيام عصيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على نجاح عملية تعويم السفينة الجانحو بعد ستة أيام من الأزمة، وقالت إن قناة السويس شريان الحياة لمصر والعالم وستعود السفن للمرور مرة أخرى بعد ستة أيام عصيبة من إغلاق أهم شريان وممر مائي في العالم.

وتابعت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، مساء الاثنين: «9 مليار دولار بتعدي القناة يوميًا عشان نفهم أهمية هذا المجرى العظيم ونسبة 10% من نفط العالم يعبر من القناة».

وواصلت: «خسائر فادحة تكبدها العالم تعادل مليارات لكن فرحتنا عادت في تمام الساعة الثالثة وأربع دقائق بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة وقطرها إلى البحيرات المرة حيث تبدأ عمليات الفحص الفني والتحقيق فيما حدث».

وأضافت: «كل التوقعات كانت تشير إلى أن عملية التعويم ستحتاج إلى وقت أطول لكنها الحمد لله تمت في وقت قصير في عملية كانت بالغة التعقيد، عشنا يوما كان صعبا جدًا بدأناه فجرًا بالفرحة والتهليل ثم أنباء أن الهواء أعاد السفينة الجانحة مجددًا أصابتنا بالقلق الذي كلل بالنجاح مساء».

ووجهت الحديدي الشكر لرجال هيئة قناة السويس، قائلةً: «جهد دؤوب ستة أيام لم يغمض لهم جفن ولم يروا النوم حتى كللت العملية بالنجاح وتم إخلاء المجرى الملاحي الأهم على مستوى العالم».