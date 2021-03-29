شكرا لقرائتكم خبر عن مشارك في تعويم السفينة البنمية: «كنا خايفين من الفشل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد شحاته، أحد المشاركين في تعويم السفينة الجانحة، إن أول تجربة حقيقية للقاطرتين عبدالحميد يوسف ومصطفى محمود، كانت مشاركتهما في تعويم السفينة الجانحة، مؤكدا أنهما صناعة مصرية 100%.

وأضاف شحاته، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، أنه كان خائفا أن تفشل تجربة القاطرتين خاصة أنها جديدة، وهذه أول تجربة عمل لها.