شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني: مصر أدارت أزمة قناة السويس بحكمة ودأب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، مصر شعبا وقيادة ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حل أزمة الجنوح بقناة السويس بسواعد أبنائها وعزيمتهم والذي من شأنه التأكيد على صلابة مصر وحكمتها في إدارة الأزمات.

وأشاد اللوح بهذه الخطوة الاستراتيجية التي من شأنها التأكيد على الأهمية القصوى لقناة السويس كقلب للعالم وشريانه التجاري الأهم، ومثمنا الدور المصري الحكيم والدؤوب في إدارة الأزمة والذي يؤكد أن المكانة الإقليمية والدولية لمصر لم تأت من فراغ، وإنما من تراكم وتكامل خبرات ووفاء وإخلاص كافة مكوناتها السياسية والمجتمعية .

وثمن السفير دياب اللوح دور القيادة المصرية الحكيمة وأجهزة الدولة داعيا الله أن يوفّق مصر بالاستمرار في صناعة النهضة الحديثة في شتى المجالات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار .