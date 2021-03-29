شكرا لقرائتكم خبر عن برودة شديدة تصل لـ4 درجات غدا .. الأرصاد تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء 30 مارس، وقالوا إن طقس الغد سيكون لطيفا في فترة النهار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظات الوجه البحري، وسيكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، وأما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد سيكون الجو معتدلا.

وأوضح في بيان صادر اليوم الاثنين أن الطقس ليلا سيكون باردا على كل الأنحاء، موضحين سقوط أمطار على مناطق خفيفة بنسبة 30% تقريبا على السواحل الغربية وذلك على فترات متقطعة، مع تكون شبورة مائية خفيفة في فترة الصباح على بعض المناطق في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق على السواحل الغربية ومحافظات جنوب الصعيد، ما يؤدي إلى اضطراب في خليج السويس والبحر الأحمر، تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 65 كم في الساعة، بينما تتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 إلى 4 أمتار.

وبينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربا مع ارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار والرياح ستكون شمالية غربية، فيما أكدت أن حالة البحر الأحمر ستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه بين 2.5 إلى 4 أمتار، مع وجود رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 30 مارس على القاهرة ومدن المحافظات.

القاهرة: العظمي 20 والصغرى 11درجة.

الإسكندرية: العظمي 19 والصغرى 13 درجة.

وداي النطرون: العظمي 19 والصغرى 12 درجة.

طنطا: العظمي 20 والصغرى 11 درجة.

شبين الكوم: العظمي 20 والصغرى 12درجة.

دمنهور: العظمي 19 والصغرى 12درجة.

بلطيم: العظمي 19والصغري 13درجة.

مطروح: العظمي 18 والصغرى 13 درجة.

السلوم: العظمي 19 والصغرى 9 درجة.

سيوة: العظمي 21 والصغرى 8 درجات.

بورسعيد: العظمي 18 الصغرى 14 درجة.

دمياط: العظمي 18 والصغرى 14درجة.

الزقازيق: العظمي 20 والصغرى 12 درجة.

المنصورة: العظمي 20 والصغرى 11 درجة.

الإسماعيلية: العظمي 20 الصغرى 11 درجة

السويس: العظمي 21 الصغرى 11 درجة.

العريش: العظمى 19 الصغرى 13درجة.

رفح: العظمي 19 والصغرى 13 درجة.

رأس سدر: العظمي 24 الصغرى 10درجة.

نخل: العظمي 20 والصغرى 5 درجات.

نويبع: العظمي 24 والصغرى 16درجة.

طابا: العظمي 23 الصغرى 14درجة.

كاترين: العظمي 17 والصغرى 4 درجات.

الطور: العظمي 25 والصغرى 17درجة.

شرم الشيخ: العظمي 25 والصغرى 17 درجة.

الغردقة: العظمي 24 والصغرى 14درجة.

مرسى علم: العظمي 23 والصغرى 15 درجة.

الفيوم: العظمي 21 درجة والصغرى 11درجة.

بني سويف: العظمي 21 والصغرى 10 درجات.

المنيا: العظمي 22 والصغرى 9 درجات

أسيوط: العظمي 22 والصغرى 9 درجات.

سوهاج: العظمي 23 والصغرى 11درجة.

قنا: العظمي 24 والصغرى 12 درجة.

الأقصر: العظمي 25 والصغرى 12درجة.

أسوان: العظمي27 الصغرى 13 درجة.

إدفو: العظمي 27 والصغرى 13 درجة

أبوسمبل: العظمي 26 والصغرى 13درجة.

الوادي الجديد: العظمي 25 والصغرى 12درجة.

شلاتين: العظمي 26 والصغرى 16درجة.

أبورماد: العظمي 26 والصغرى 17 درجة.

حلايب: العظمي 25 والصغرى 17درجة

رأس حدربة: العظمي 24 والصغرى 18درجة.