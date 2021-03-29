شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: ما حدث بقناة السويس عرّف الجميع بالأهمية الجيوسياسية لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة حدثت وصحبتها عدد من الأحداث داخل البلاد منها حادث قطاري سوهاج وانهيار مبنى في جسر السويس، مما يدل على عدم قدرة البلاد على مواجهة المواقف المعقدة.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن الأمم العظيمة لا تجنح، مؤكدا أن مصر تمر بدرجة كبيرة جدا من التقدم إلى الأمام.

وأوضح أن العالم كان يحاول أن يساعد سواء دول عربية أو غير عربية، بالإضافة إلى الدولة المصنعة للسفينة الجانحة، وهذا يدل على الأهمية الخاصة للدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوادث تحدث ولكن المسيرة دائما مستمرة، لافتاً إلى أن ما حدث بقناة السويس عرف الجميع بالأهمية الجيوسياسي لمصر.

ونوه بأن هناك جهدا فائقا يجرى للحفاظ على قناة السويس، وتوسيعها في هذه المرحلة بطول المجرى الملاحي، لافتاً إلى أن النقل البحري أرخص أنواع النقل الثقيل.