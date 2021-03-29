شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يكتشف مخالفات في مجموعات التقوية ويحيلها للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لجنة متابعة سير مجموعات التقوية بالمدارس وتفقدت اللجنة، مجموعات التقوية بمدرسة عبدالحميد عبدالغفور الإعدادية بنات، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والتي تضم عددًا من مجموعات التقوية بمختلف المراحل.

وكشفت اللجنة تواجد عدد من الطلاب وأولياء أمورهم، وبسؤالهم عن مجموعات التقوية بالمدرسة، أفادوا بأنهم يترددون باستمرار على مجموعات التقوية، وبسؤالهم عن آلية توريد المبلغ المخصص للمجموعة، اقروا انها تتم بشكل ودى دون أي إيصالات.

ورصدت اللجنة أيضًا بمدخل المدرسة تواجد سكرتيرة مساعدة لأحد المعلمين وغير عاملة بالتربية والتعليم للقيام بمساعدة المعلم في تجهيز كشوف الطلاب وتنظيمها.

و تلاحظ تكدس الطلاب في بعض الفصول وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد بين الطلاب وتوافر التهوية، حيث أن العدد الذي أقرته الوزارة من 16 إلى 18 طالبًا فقط داخل الفصل، بينما رصدت اللجنة حولى 26 طالبًا في الفصل، كما أن بعض الطلاب لايرتدون كمامات.

ورصدت اللجنة عدد من المخالفات، وتبين عدم قيام المدرسة بوضع جدول مجموعات التقوية بمدخل المدرسة موضح به كل ما يتعلق بكل مجموعة، كما لايوجد إيصالات تفيد بتوريد الطلاب المبلغ المخصص للمجموعة، وكذلك لم يسلم المعلمين إيصالات المبالغ التي يتم صرفها لهم، كما أن الكشوف المدرج بها أسماء الطلاب وعدد الحصص التي حضروها غير قانونية، ولا تستند لأي صورة مالية أو إدارية سليمة.

وبنهاية الجولة أكد وكيل الوزارة أن ما تم رصده اليوم «اشبه ما يكون بدروس خصوصية» تتم داخل المدرسة لتأخذ الصبغة القانوية لمجموعات التقوية وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا حتى وإن يكن هناك حسن نية العاملين.

وقامت اللجنة بإحالة الواقعة للتحقيق، وامهلت المدرسة مدة 24 ساعة لتصحيح الأوضاع والإلتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية واللوائح المنظمة لمجموعات التقوية، حيث سيتم تشكيل لجنة للمرور على المدرسة غدًا للتأكد من تصحيح الأوضاع.

وأكد القبيصي أنه سيجري تشكيل لجان مختلفة للمرور على مختلف المدارس للتأكد من سير مجموعات التقوية وفق ضوابطها التي حددتها الوزارة.