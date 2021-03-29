شكرا لقرائتكم خبر عن خسر 9 جنيهات .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 29 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب هبوطه في مصر بشكل كبير في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 29 مارس 2021 بعدما حقق ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات صباح اليوم وأعقبها هبوطا مستمرا حتى المساء محققا خسارة 9 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر.

وعالميا واصل سعر الذهب انخفاضه حتى خسر 14 دولارا لأول مرة منذ فترة طويلة متأثرا بارتفاع مؤشر الدولار الذي يسير في اتجاه معاكس للذهب بعدما لجأ اليه المستثمرون كملاذ أكثر أمانا من الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر انتشارا في مصر في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 29 مارس 763.42 جنيه للقيراط بينما حقق في الصباح 764.91 جنيه للقيراط، وكان في نهاية تعاملات الأمس الاحد 28 مارس، 763.87 جنيه للجرام .

كما سجلت الأوقية «الأونصة» عيار 24 قيراط في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 29 مارس 2021، سعر 1،725.11 $ بينما كانت في بداية تعاملات اليوم 1,729.39$، وكانت في نهاية تعاملات الاحد 1,732.62$ .

«المصرى اليوم «تنشر سعر الذهب في مصر نهاية التعاملات اليوم الاثنين 29 مارس

1- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 26،867.50 جنيه وعالميا 1,711.21 $

2- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 863.81 جنيه وعالميا 55.02 $

3- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 791.83 جنيه وعالميا 50.43 $

4- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 755.83 جنيه وعالميا 48.14 $

5- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 647.86 جنيه وعالميا 41.26 $

6- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 503.89 جنيه وعالميا 32.09 $

7- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 431.91 جنيه وعالميا 27.51 $

8- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 359.92 جنيه وعالميا 22.92 $

سعر الذهب في مصر منتصف التعاملات اليوم الاثنين 29 مارس

1- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،137.32 جنيه وعالميا 1,725.11 $

2- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 872.49 جنيه وعالميا 55.46 $

3- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 799.78 جنيه وعالميا 50.84 $

4- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 763.42 جنيه وعالميا 48.53 $

5- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 654.36 جنيه وعالميا 41.60 $

6- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 508.95 جنيه وعالميا 32.35 $

7- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 436.24 جنيه وعالميا 27.73 $

8- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 363.54 جنيه وعالميا 23.11 $

سعر الذهب في بداية التعاملات صباح الاثنين 29 مارس

1- سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،187.15 جنيه وعالميا 1,729.39

2- سعر الذهب عيار 24 في مصر 873.31 جنيه وعالميا 55.55

3- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 800.75 جنيه وعالميا 50.94$

4- سعر لذهب عيار 21 قيراط في مصر 764.91 جنيه وعالميا 48.66$

5- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 655.64 جنيه وعالميا 41.71$

6- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 511.40 جنيه وعالميا 32.53$

7- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 437.09 جنيه وعالميا $27.80

8- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 364.54 جنيه وعالميا 23.19$

اقرأ أيضا :

السجن المشدد 5 سنوات لمسن هتك عرض ابنة زوجته في المنصورة

مصادر أمنية تكشف حقيقة وجود إسراء عماد بمستشفى بالمنصورة

عاد للهبوط.. سعر الذهب في مصر وعالميًا في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 29 مارس 2021