شكرا لقرائتكم خبر عن «رب ضارب نافعة».. رئيس «ملاحة بورسعيد»: أزمة السفينة الجانحة ردت على المشككين بوجود بديل لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن الفكرة الرئيسية للتكريك حول السفينة الجانحة، تمت بسواعد مصرية وبشهادة كل الشركات العالمية.

وتابع لمعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن غلق القناة أكبر دليل على المشككين بوجود طرق بديلة لقناة السويس، مردفا: «رب ضارب نافعة».

وأشار إلى أن البترول ارتفع 4% إثر جنوح السفينة بقناة السويس، ما يؤكد أنها القناة الأهم في نقل التجارة العالمية.

وأضاف أن هذه السفينة أكبر من أي حاملة طائرات في العالم وتعد مدينة متحركة، مؤكدا أن حركة الملاحة والسفن تعود لطبيعتها خلال 3 أيام.