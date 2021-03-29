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مدير الكلية البحرية الأسبق: مصر أدارت أزمة السفينة الجانحة بأكبر قدر من البراعة

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن المد ساعد على إنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة بهيئة قناة السويس.

وأشار مرزوق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إلى أن قناة السويس نجحت في تعويم السفينة الجانحة دون خسائر في الأرواح أو حدوث تلوث بمجرى القناة.

وأكد مدير الكلية البحرية الأسبق، أن مصر أدارت أزمة السفينة الجانحة بأكبر قدر من البراعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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