شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المشاركين في تعويم «ايفرجرين»: أول تجربة حقيقية للقاطرتين عبد الحميد ومصطفى محمود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد شحاته، أحد المشاركين في تعويم السفينة الجانحة، إن أول تجربة حقيقية للقاطرتين عبدالحميد يوسف ومصطفى محمود كانت مشاركتهم في تعويم السفينة الجانحة، مؤكدا أنهم صناعة مصرية 100%.

وأضاف أحمد شحاته، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أنه كان خائفا أن تفشل تجربة القاطرتين خاصة أنها جديدة، وهذه أول تجربة عمل لها.

وأوضح أحد المشاركين في تعويم السفينة الجانحة، أنه بفضل مجهودات الزملاء وتوفيق الله استطعنا السيطرة على الموقف وتعويم السفينة.