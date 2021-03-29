شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: من المفترض عبور 113 سفينة منذ عودة الملاحة وحتى الساعة 3 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المفترض أن تعبر 113 سفينة منذ عودة الملاحة بالقناة، وحتى الساعة 3 صباحا، سواء من بورسعيد أو من السويس، وبالتالى فإن عبور كافة السفن المتعطلة سيستغرق ما يقرب 3 أيام ونصف، متابعا: لن ننام وهذا تحدى جديد والقناة تعمل ليل نهار حتى ننتهى من عبور كافة السفن.

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفى، أن أزمة السفينة الجائجة كانت مركبة للغاية، بداية من أن طولها 400 متر، حيث أغلقت عرض القناة بالكامل، كما أن عملية الطفو لم تكن بهذه السهولة، فتم العمل على طفو السفينة حتى 4 ونصف عصرا، من خلال عمليات الشد والسحب والسفينة.

وتابع الفريق أسامة ربيع: خلال محاولات تعويم السفينة ودخلت في منتصف القناة، ولم يتبق سوى جزء صغير هو مقدمة السفينة لذلك أعلنت أنه تم نجاح 80 % في تعويم السفينة وليس 100 % وكنا ننتظر 20 % حتى لا تحدث مفاجآت، وبالتالي كانت عملية تعويمها صعبة.

واستطرد رئيس هيئة قناة السويس أن الأحوال الجوية كانت معاكسة، وكنا نقوم بعمل تغيير فى عمل القطر حتى نتخطى العقبات.