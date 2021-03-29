شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: لدينا الإمكانيات بقناة السويس وعندنا خبرات متراكمة منذ 152 سنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الإمكانيات موجود في قناة السويس، حيث تم تعويم السفينة الجانحة بكاركات الهيئة، وتم الاستعانة بكاركاتين فقط من هولندا ومن إيطاليا ولكن كركات إيطاليا لم تعمل، موضحا أنه كان لدينا قاطرة تزن 160 طنا وكنا نريد زيادة القدرات لتصل إلى 2502 طن و300 طن ولكن الإمكانيات موجودة في قناة السويس.

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفى: لدينا خبرات متراكمة منذ 152 سنة منذ أن تم افتتاح القناة، وكل جيل سلم جيل فهذا هو المنهج الموجود في قناة السويس، موضحا أنه من بين الدروس المستفادة أننا نحن كمصريين لا شيء يقف أمامنا، وأنه عندما يكون هناك إخلاص في العمل وتضافر في الجهود ننجح.

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،: من الدروس المستفادة أيضا أنه عندما يكون هناك الإصرار والإخلاص في العمل لوجه الله فهو مفتاح النجاح، مستطردا: نزيد من قدرات الهيئة بكركات وقدرات ذات إمكانيات أعلى، وهناك كراكة هولندية ستصل في 7 أبريل ذات قدرات عالمية.

واستطرد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، : شارك قاطرتين من هيئة قناة السويس مصنوعين في هيئة بورسعيد في تعويم السفينة، وأول استخدام لهم عملى كان في تعويم السفينة فأول اختبار نجحوا فيه نجاح باهر .