شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: كان يمكننا حل أزمة السفينة الجانحة دون القاطرتين الهولنديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مالك الشركة الخاصة بالسفينة هو من اختار القاطرتين الهولنديتين وليس هيئة قناة السويس، موضحا أنه عندما وصلت القاطرتان وجدا أننا قد وضعنا سيناريوهات حل الأزمة، موضحا أنه كانا لهما عمل مؤثر، ولكن كان يمكننا حل الأزمة وتعويم السفينة دونهما.

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفى، أن السفينة الجائحة دخلت البحيرات الساعة 6، ويتم عمليات التفتيش على السفينة، وما هى المعدات الصالحة لها، وخلال تلك الفترة سيتم عمل التحقيق.

ولفت الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إلى أن هيئة قناة السويس لن تقوم بعمل إجراءات التحقيق مع السفينة، ولكن سكيون هناك جهات أخرى هى من ستتولى إجراءات التحقيق، ولن تمشى السفينة إلا بعد أن ينتهى التحقيق ونضع القرارات الخاصة بالتحقيق.

واستطرد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: خسائرنا 12 و15 مليون دولار يوميا، وإذا طلب منا في التحقيقات أن نعلن حجم الخسائر من أجل التعويضات سنقولها، وسنقوم بعمل حساب سنوى في النهاية لمعرفة كم الخسائر التى خسرناها خلال تلك الأيام التي تعطلت فيها السفينة.

ولفت الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه كان هناك 3 سفن عبروا الساعة 6، وكانت السفن التي تحمل الماشية لها أولوية بسبب أن هذه الماشية تحتاج لعلاج وطعام لذلك سمحنا بعبورهم في أول السفن.