شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بعقار طراز معمارى أخلاه حى السيدة زينب يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حى السيدة زينب جنوب القاهرة، انهيار جزئى بالعقار رقم 6 شارع جريدة السياسي المبتديان، وهو عقار قديم طراز معماري ، دون خسائر في الأرواح ولا الممتلكات، حيث أن الحي قام بإخلاء العقار منذ يناير الماضي.

وأخلت أجهزة الحى برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، العقار منذ يناير الماضى للخطورة، والمقرر أن يتم ندب لجنة فنية غدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على المارة والعقارات المجاورة.

وشهدت العاصمة منذ أيام انهيار عقار مكون من 10 أدوار بشارع الثلاجة المتفرع من جسر السويس بالسلام أول، بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب.