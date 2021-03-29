شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: لدينا تحدى جديد لإنهاء تكدس السفن الموجودة فى الانتظار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لديها تحدى آخر اعتبارا من اليوم لإنهاء عملية التكدس للمراكب الموجودة في الانتظار ونعمل ليل نهار، مضيفا: "كنا مجهزين القوائم والجداول للمرشدين على السفن لتنفيذ إنهاء التكدس".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن اليوم من السادسة حتى غدا الساعة الثامنة هناك 113 سفينة سيعبروا القناة من الجهتين، ولن نضيع وقت، خوفا على البضاعة الموجودة ومصالح الناس على هذه المراكب.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس:"نقول مبروك لنا كلنا ولمصر لأننا أنجزنا هذه المهمة بنجاح وفى فترة وجيزة".