ضياء رشوان: الدورة الأخيرة "الصحفيين" حصلت على دعم حكومي يقدر بـ125 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة الانتخابات الثانية، أن مجلس النقابة نجح خلال الدورة الأخيرة في زيادة الدعم الحكومي للنقابة بقيمة 125 مليون جنيه خلال عامين.

وأضاف رشوان، خلال لقاء عقده اليوم الاثنين مع صحفيي وكالة أنباء الشرق الأوسط بحضور الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير الوكالة، أن مبلغ الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة في الدورة السابقة بلغ 55 مليون جنيه في الدورة، وعندما أصبح نقيبًا في الدورة الأخيرة ارتفع الدعم إلى 65 مليون جنيه، لكن النقابة نجحت في الحصول على دعم مرة أخرى بقيمة 60 مليون جنيه بعد عام، ليصل إجمالي الدعم خلال العامين الأخيرين إلى 125 مليون جنيه ساعدت النقابة أن تواجه كل الظروف التي حدثت.

وأشار رشوان إلى أن النقابة اعتمدت بشكل رئيسي على الدعم الحكومي ومازالت، موضحًا أن الدعم الأخير ساعدها في التغلب على أوضاع اجتماعية واقتصادية وصحية في منتهى الصعوبة، خاصة وأن مئات الزملاء أصبحوا بلا عمل نتيجة إغلاق الصحف.