​المفتي والأزهري يهنئان الرئيس السيسي بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

توجّه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى كل أفراد الشعب المصري العظيم بمناسبة نجاح الجهود المصرية بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأكد المفتي في بيانه اليوم، الاثنين، أن الشعب المصري يثبت يومًا بعد يوم أنه على قدر المسؤولية، وأن المصريين بتكاتفهم وتعاونهم وإخلاصهم لوطننا الغالي مصر قادرون على تخطي الصعاب ومواجهة كافة التحديات.

ودعا المفتي كافة جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الخير والاستقرار لمصرنا الغالية.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، برجال وأبطال وخبراء قناة السويس بعد جهدهم الخارق على المستوى الفني والتنفيذي في تعويم السفينة الجانحة.

وكتب الأزهري منشورًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تحت عنوان "فرح وثقة وفخر برجال قناة السويس": "كل يوم يثبت المصريون أنهم أقوى من الأزمات، وأكبر من التحدي".

وأضاف الأزهري: "نجح أبطال ورجال وخبراء قناة السويس بعد جهد خارق على المستوى الفني والتنفيذي في تعويم السفينة الجانحة، وفي إثبات قدرتنا على النجاح والتحدي، وستظل رأس هذا الوطن مرفوعة على يد أبنائه الأبطال في كافة المجالات والميادين".

وأعلنت قناة السويس، الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات "إيفرجيفين" بنجاح، وذلك بعد نحو أسبوع على جنوحها منذ الثلاثاء الماضي.