انهيار عقار من 4 أدوار في حي السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد حي السيدة زينب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق في حارة بالقرب من شارع المبتديان.

تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة بالقاهرة، اليوم الاثنين، بلاغًا بوقوع انهيار جزئي بعقار بشارع المبتديان، وتبين أن العقار قديم وخالٍ من السكان، وأكد شهود العيان أن العقار سبق وانهار جزئيًا منذ شهر تقريبًا.

وتم فرض طوقًا أمنيًا في محيط العقار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار واتخاذ الإجراء اللازم من حيث الترميم أو الإزالة وكذلك فحص العقارات المجاورة.